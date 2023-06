Keyla de 'La Isla', víctima de una dura agresión tránsfoba por más de 10 hombres

La ex concursante de 'La Isla de las Tentaciones' ha denunciado en sus redes uno de los ataques más duros de su vida Los hechos pasaron durante una fiesta del orgullo en su pueblo

Keyla Suárez dejó huella tras su paso en 'La Isla de las Tentaciones' se convirtió en la tentadora favorita de gran parte de la audiencia e hizo historia como la primera mujer trans en participar en el programa. La modelo canaria fue una gran protagonista, debido a su romance con Adrián y sus mensajes que reivindicaron la importancia de la tolerancia y el apoyo al colectivo LGTBIQ+.

Cada día aumentan las agresiones homófobas en nuestro país, en el que todavía una parte de la población sigue defendiendo el mensaje de odio contra las personas del colectivo. Keyla, que cumple un gran papel con la comunidad como activista trans, no podía contener las lágrimas después del episodio que ha vivido al salir de una fiesta queer.

Se encontraba celebrando el Orgullo en su pueblo junto a familiares y amigos, al cruzar una calle, diez chicos se acercaron a ella y empezaron a escupirle por todo el cuerpo, al grito de 'travelo' mientras le insultaban y le agredían. La situación ha destrozado a la tentadora que ha utilizado su plataforma en redes para denunciarlo y mandar un mensaje de concienciación.

Incapaz de contener las lágrimas, Keyla ha relatado en Instagram que ha sido víctima de una de las agresiones tránsfobas más duras que ha vivido en toda su vida. Sufro una de las agresiones tránsfobas más heavys de mi vida. Nunca llegué a pensar que me pudiera pasar esto, menos en una fiesta del orgullo, pero esta es la realidad. Sigo en shock, no puedo creerme que comparta mundo con gente así. Me da igual que me escupan y me insulten, no voy a parar de luchar, de gritar y de seguir siendo lo que soy. Y cuando se pregunten que por qué seguimos luchando, aquí tienen la respuesta”, escribió para acompañar el post.

Además, Keyla ha denunciado la mala experiencia que tuvo con la polícia, donde únicamente le dijeron que se fuera tranquila a su casa y ya al día siguiente los identificarían. La ex tentadora sufrió un ataque de ansiedad después de los hechos. La canaria ha utilizado su experiencia para reivindicar y dar voz al colectivo, por el que continuará luchando.