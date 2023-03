Keita Baldé se separa tras los rumores de su aventura con Wanda Nara

El jugador senegalés y su esposa se han dejado de seguir en redes sociales Keita Baldé jugó con Mauro Icardi, pareja de Wanda Nara, en el Inter de Milán

Hace aproximadamente un par de meses que corría el rumor de que Keita Baldé y Wanda Nara habían tenido una aventura tras encontrarse en Dubái. El jugador senegalés se casó hace poco más de medio año y fue compañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán.

Jordi Martín reveló en el programa argentino 'Intrusos' un supuesto romance entre Baldé y Wanda: "Este futbolista conoce a Wanda, hay un flechazo y se desplaza a Dubái para jugar un partido y ella se escapa para verlo. Me dicen que se alojaron en un hotel de lujo”.

Simona Guatieri, esposa del jugador del Spartak de Moscú, reaccionó en redes sin nombrar a nadie, en lo que parecía una indirecta a Wanda Nara: “Hay mujeres serias, sensibles, sinceras, sensuales... ¡Y qué bien huelen estas mujeres, limpias! Luego están esas mujeres que en italiano llamamos vacas”, un término que se utiliza para aquellas mujeres de “dudosa reputación”.

Pese a que ninguna de las partes involucradas han confirmado los hechos, la verdad es que Keita y Simona ya no se siguen en redes sociales y el jugador celebró sus 28 años en una fiesta donde no participó la presentadora italiana.

En los medios argentinos se han filtrado audios que supuestamente Baldé habría enviado a Nara durante toda la tormenta mediática: “He sufrido mucho en este periodo sin saber cómo estabas tú, cómo te iba, qué te pasaba.

Si veo que gente habla mal de ti o que inventan cosas no me gusta. No todo el mundo puede conocer la persona fantástica que eres y el corazón que tienes”. El futbolista habría terminado con halagos hacia ella: “Eres fantástica, eres una mujer maravillosa, de verdad, tienes un corazón increíble”, reconocía en otro mensaje.