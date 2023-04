Katerina, expulsada definitiva de 'Supervivientes 2023' tras saltarse las normas con robo a la organización

El público habla y decide que la joven modelo rusa sea la nueva expulsada del programa El programa de Telecinco pilló in fraganti a Katerina robando la comida de la organización

Como bien sabréis los seguidores de 'Supervivientes', sobre todo de su actual edición, Katerina es la nueva expulsada definitiva en esta nueva edición. Para ser más exactos, la eliminación de la joven de 23 años tuvo lugar el pasado jueves, aunque de ahí se fue a Playa de los Olvidados, donde ha estado conviviendo con Jaime Nava y Artur Dainese, mientras se jugaban la expulsión definitiva.

Hasta aquí todo normal, como cabía esperar, pero este domingo la situación ha pegado un gran giro inesperado. Fue el propio Ion Aramendi quien les comunicó que los espectadores habían decidido que fuera la modelo rusa la escogida para volver a España. Por supuesto, esta expulsión no está libre de polémicas, ya que minutos antes el mismo presentador echaba la bronca a Katerina tras haber descubierto que ella había robado.

Como contaba el propio Ion, la ya exconcursante había robado la comida de la organización. Las cámaras de seguridad del programa le han pillado robando comida hasta en dos ocasiones, algo que ella ha terminado reconociendo. Si bien la joven modelo esbozaba una risa cuando el presentador le decía que la habían pillado, luego se ponía seria para reconocer que lo había hecho hasta dos veces. Según explica el conductor del programa, el procedimiento que había seguido para robar era que "aprovechaba que el cámara estaba haciendo entrevistas personales a Jaime y Artur para robar, lo hacían con premeditación y alevosía, han robado un montón de cosas”.

La cosa no acaba ahí y, de hecho, sus otros dos compañeros mencionados antes han reconocido que han sido cómplices de los robos, en apoyo de su compañera. "No es culpa de Katerina, es de los tres, estamos pasando mucho hambre, llevamos unos días jodidos”, afirmaba el propio Jaime. Por supuesto, esto tendrá consecuencias. Concretamente, como compartía el presentador, “la organización va a tomar cartas en el asunto, hemos visto las imágenes de Katerina robando, pero está claro que los tres están en connivencia y eso es hacer trampa”.

Por último, Katerina se emocionaba al ser expulsada del concurso de Telecinco, es decir, 'Supervivientes 2023': "Me voy con un mal sabor de boca. Me gustaría dar las gracias por esta experiencia única, me voy llena de emoción por todas las experiencias”, decía la modelo rusa tras conocer su eliminación.