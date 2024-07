Karina revela en 'Y ahora Sonsoles' por qué la echaron de la discográfica

Esta semana, 'Y ahora Sonsoles' ha comenzado su emisión con la visita de Karina. El formato de Atresmedia ha realizado un homenaje a la cantante española por sus 55 años de trayectoria. La carrera musical de la jiennense estuvo combinada con la de actriz, y ambas facetas pasaron por diferentes altibajos.

Pepa Romero, presentadora sustituta de Sonsoles Ónega, comenzaba diciendo que 'El baúl de los recuerdos' fue un éxito que produjo "alegrías, pero también alguna tristeza". Karina matizaba que ocurrió después de 'Pasaporte a Dublín', como parte de la preselección que RTVE elaboró en 1971 para escoger al representante de España en Eurovisión.

"Después de El baúl llegó Pasaporte a Dublín. Cuando estuve en Dublín fue maravilloso, me trataron... No tengo palabras. Yo es que siempre digo que soy una sencilla cantante pop", expresaba la entrevistada antes de sincerarse sobre el "lío después de Eurovisión". Un certamen donde Karina consiguió la segunda posición para nuestro país.

La presentadora fue sincera con su pregunta: "¿Tú querrías haber cantado más?". "En los ochenta me hubiera encantado hacer esas canciones tan modernas, con esos sonidos estupendos, pero, hija mía, me echaron de Hispavox. Me dieron, con perdón, una patada en el culo", reconocía la cantante.

Según Karina, la discográfica le dijo que "en Hispavox ya no renovamos a horteritas". Este comentario dejó boquiabierta a la cantante: "Empecé hablándoles de tú y acabé hablándoles de usted. Yo no creo que fuera hortera. Ni que Juan Carlos Calderón lo fuese. Ni Albert Hammond, que ha compuesto para mucha gente".

La andaluza cuenta que "las oficinas estaban en Avenida de América y yo vivía en Núñez de Balboa. Me recorrí esos 5 kilómetros llorando como una magdalena, sin entender por qué. Podría haber sido más educado. Yo le hubiese dicho: 'Estoy dispuesta cambiar a algo más techno'. Pero como no dio esa opción...", comentaba Karina con tristeza.

No obstante, la artista está orgullosa de haberse "buscado la vida como buenamente" ha podido. "Ha habido veces que he querido tirar la toalla, pero siempre había alguien que me llamaba", confesaba la cantante que parece, haber recibido la llamada de Atresmedia para un proyecto biográfico.