KAOS: La nueva serie de Netflix que reinventa la mitología griega con un toque irreverente y un Zeus interpretado por Jeff Goldblum

Netflix sigue apostando por el contenido original, y su última propuesta promete dar mucho de qué hablar. KAOS es una serie que se atreve a tomar los mitos de la antigua Grecia y darles una vuelta contemporánea, transformándolos en una aventura moderna repleta de humor y sátira. Imagina a los dioses del Olimpo en pleno siglo XXI, con todos sus defectos y excentricidades, y te harás una idea de lo que esta serie tiene para ofrecer.

La serie está compuesta por ocho episodios y, a lo largo de ellos, nos adentramos en un mundo donde los dioses no son tan diferentes de nosotros, con sus inseguridades, paranoias y un ego desmedido. El protagonista indiscutible es Zeus, interpretado por un Jeff Goldblum que encarna a la perfección a un dios caprichoso y algo paranoico. Su vida da un giro cuando descubre una arruga en su frente, que para él, no es solo un signo de envejecimiento, sino una señal de una maldición que amenaza con destruirlo.

Alrededor de Zeus, encontramos a un reparto que da vida a otros dioses y personajes mitológicos, cada uno con un toque moderno y descarado. Hera (Janet McTeer) es la astuta y manipuladora esposa de Zeus, mientras que Poseidón (Cliff Curtis) aparece como un dios tatuado y bastante macarra. No podemos olvidar a Hades (David Thewlis), oscuro y enigmático como siempre, o a Prometeo (Stephen Dillane), quien, como narrador de la historia, juega un papel crucial en el desarrollo de la trama.

Lo interesante de KAOS es cómo toma elementos clásicos de la mitología y los reinterpreta con total libertad. Por ejemplo, Orfeo (Killian Scott), que en vez de tocar la lira, es un músico de rock, aunque su historia sigue siendo trágica: perderá al amor de su vida y se aventurará en el inframundo para recuperarla. La serie no se limita a un solo mito, sino que mezcla y combina varias historias para crear una narrativa coral que se expande episodio tras episodio.

El elenco es diverso y refleja distintas razas y sensibilidades sexuales, algo que añade una capa adicional de frescura a la serie. Además, personajes como Dionisio, Caronte, Minos y el Minotauro también hacen acto de presencia, cada uno con su propia reinterpretación moderna.

La serie ha sido creada por Charlie Covell, la mente detrás de "The End of the F***ing World", y su estilo irreverente y humorístico se siente a lo largo de toda la serie. Covell logra combinar su particular sentido del humor con una sensibilidad millennial que conecta con las audiencias actuales, ofreciendo una serie que es tanto entretenida como reflexiva.

KAOS es una propuesta fresca y atrevida que no solo reimagina los mitos griegos, sino que lo hace con un estilo único y mucho carisma. Si eres fan de las historias mitológicas, pero también te gusta el humor gamberro y las reinterpretaciones modernas, esta serie es para ti. No te la pierdas en Netflix.