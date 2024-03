Julio José Iglesias habla sobre su nuevo negocio y su hermana, Tamara Falcó

Julio José Iglesias ha cumplido uno de sus sueños con su nuevo proyecto empresarial. Después de pasar por el mundo de la música, ahora ha emprendido su propio negocio de zapatillas. Esta marca recibe el nombre de 'Suaji' y está hecha en España.

Sobre ello, su familia y muchos otros temas ha hablado para la revista 'Lecturas'.

"Las nuestras son muy simples. Son cómodas. Esto surgió porque siempre me he puesto deportivas y cuando conocí a Pepe (uno de sus socios) en Miami, que lleva toda la vida en la industria del calzado, pues hablamos de hacer este proyecto. Se hacen en Elche y el nombre viene de una calle japonesa", comienza comentando Julio sobre su nuevo negocio.

Quien cuenta con experiencia en el mundo de la moda es su hermana, Tamara Falcó, a la que según cuenta, no ha pedido consejo para sacar adelante la marca. "No le he pedido consejo. Era algo muy nuestro, de nosotros cuatro. Pero esta semana que he estado en España, que llevo ya diez días se las he enseñado y le han encantado. ¡Se las tiene que poner! Espero que las lleven puestas todos, Chabeli, Enrique, mi padre... Aquí nos ayudamos todos los unos a los otros", comenta sobre su familia.

Por otro lado, Julio ha actualizado el estado de salud de su padre. "Está de maravilla. Vive entre Punta Cana y Bahamas y pasa mucho tiempo en Miami. Está feliz. Hablo con él muchísimo y lleva 30 años igual. No es que le vea todos los días, pero cuando le veo, le veo siempre igual. Feliz, contento, con su mar, que es lo que más le gusta. Rodeado de gente maravillosa. Está muy bien".