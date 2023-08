Julia Janeiro se anima "a vender contenido exclusivo" para sus fans

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario empezará con un polémico negocio A la hermana de Andrea Janeiro no se le conoce otro modo de vida

Cuando Julia Janeiro cumplió los 18 años, muchos medios de comunicación vaticiaron un futuro televisivo para la joven. No había día que las cámaras no la esperasen a las puertas de su casa. Pero el tiempo ha demostrado que la joven no quiere saber nada de la tele pero sí de las redes y se ha forjado su carrera como influencer.

Su cuenta de Instagram tiene más de 200.000 seguidores con los que comparte fotos mostrando su elevado nivel de vida y también su lado más atractivo y sensual. La hija mediana de María José Campanario y Jesulín de Ubrique quiere rentabilizar su elevada cifra de seguidores y les da la posibilidad de comprar "contenido exclusivo". Una tendencia en auge de los influencers, muchos aprovechan también la existencia de OnlyFans, para vender fotografías o vídeos de tipo erótico.

Julia Janeiro lo tiene claro, venderá "contenido exclusivo" a través de Instagram, por el precio de 2,79 euros al mes por suscripción: solo con que la mitad de sus seguidores pagasen podría obtener 279.000 euros, aunque la plataforma se queda un porcentaje.

Entre el tipo de contenido que ofrece Julia Janeiro se encuentran canales sociales exclusivos, reviews de productos o rondas de preguntas y respuestas, además de que los seguidores que paguen podrán tener contacto directo con ella. Más allá de su faceta de influencer, a la hermana de Andrea Janeiro no se le conoce otro modo de vida.