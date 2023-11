Juan José Ballesta no logra archivar la denuncia por agresión sexual: el intento es denegado

La solicitud, basada en una falta de pruebas y contradicciones, no ha logrado parar el proceso judicial

A mediados de octubre, Juan José Ballesta volvió a estar en el centro de atención mediática tras enfrentar acusaciones por un delito de agresión sexual. Aunque el actor ha declarado su inocencia de manera contundente, su defensa solicitó a la jueza instructora el archivo del caso por sobreseimiento. Sin embargo, la magistrada ha decidido que la investigación continúe su curso, desestimando la petición de la defensa.

La estrategia de la defensa se centró en la ausencia de pruebas sólidas y las supuestas contradicciones en la versión de la denunciante, argumentos que no lograron cambiar la decisión judicial. Además, se ha solicitado a la entidad bancaria que posee el cajero donde ocurrieron los hechos que proporcione las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Juan José Ballesta ha reafirmado su versión, insistiendo en que ni siquiera conoce a la denunciante. En sus propias palabras: "Soy inocente. No la conozco de nada, no sé quién es esta mujer. Esto es de locos, no tengo nada que esconder porque no he hecho nada". Mientras tanto, el abogado de la presunta víctima ha corregido al actor, señalando que su representada ha aportado grabaciones de WhatsApp realizadas en un momento en el que tampoco estaba bien debido a su problema médico, una esquizofrenia paranoide. En estos mensajes, uno de los investigados, según la denunciante, reconoce conocerla.

Los presuntos hechos tuvieron lugar en julio, cuando la denunciante afirma haber sido víctima de dos agresiones sexuales diferentes entre los días 18 y 21 de dicho mes. La primera supuestamente fue perpetrada por un hombre que la retuvo varios días en su casa, y la segunda, según la denuncia, involucra a Juan José Ballesta, a quien la denunciante conoce como vecino de la misma localidad, Parla. Ambos habrían coincidido en un bar, y tras una fiesta marcada por el consumo de alcohol y drogas, el actor habría realizado tocamientos no consensuados en un cajero automático.