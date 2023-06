¡Una joven virgen de 19 años se queda embarazada por un "espíritu maligno"!

La chica ha asegurado que "nunca ha estado con ningún hombre" Confirma que se trata de una fuerza sobrenatural, "un espíritu maligno"

Como si de la virgen María se tratase, una joven de 19 años se ha quedado embarazada a pesar de asegurar que nunca ha mantenido relaciones sexuales. La joven colombiana defiende que ha sido fecundada por una fuerza sobrenatural que llegó a ella a través de los sueños.

Aunque sea un argumento complicado de creer hasta para una película de ciencia ficción, la adolescente está convencida de que "un espíritu maligno" ha sido el culpable de su embarazo.

Así lo ha contado ella misma en TV Malambo, un medio de Colombia, donde ha relatado que el momento de la fecundación se produjo por "una fuerza sobrenatural que la tomó después de tener sueños raros e incluso presencias paranormales en su habitación".

Cuando empezó a notar faltas en su período, la chica acudió al ginecólogo, donde le comunicaron que estaba embarazada. La joven insistió en que no era posible porque nunca había mantenido relaciones sexuales con ningún hombre, por lo que era imposible que pudiese tener un bebé.

"No he estado con ningún hombre, de repente dejé de menstruar y mi madre me llevó al centro de salud para una revisión y allí descubrí que me había quedado embarazada".

Fecundada por un "espíritu maligno"

Ella misma es consciente de que pocos crean que se haya podido quedar embarazada sin haber mantenido relaciones sexuales con un hombre y todavía más complicado por un "espíritu maligno" pero defiende que así ha sido.

Obviamente, la historia no ha tardado en hacerse viral en las redes. Bromas aparte, muchos usuarios han defendido a la joven de 19 años, diciendo que ha habido "casos similares" al de la joven. "Está diciendo la verdad, he oído otros casos como este", defendía un usuario. "Lo último que deberían hacer su padre o su madre es echarla del hogar familiar".