Josefa deja a su cita en 'First Dates': "Este hombre es muy triste, ¡ale agur!"

La de Pamplona se ha presentado al restaurante para encontrar el amor pero parece que se ha aburrido La primera impresión de Antonio: "Está muy arrugada"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Esta noche Antonio y Josefa dos jubilados de 66 años se han juntado en el programa para encontrar a su media naranja, pero parece que la tradicionalidad de Antonio, 'alegre pero poco', ha aburrido a la de Pamplona.

En la primera impresión Antonio ha pensado que la pamplonesa "está un poco arrugada". "Es por el sol seguro" ha añadido al saber que pasa gran parte del año en Benidorm. Y aunque las arrugas pueden haber asustado a Antonio su carácter tranquilo no casa con la pamplonense: "Este hombre es muy triste" decía Josefa. Tras una cena en la que no tenían nada en común ha llegado el momento de la decisión final y Antonio apostaba por seguir conociendo a la de Pamplona pero ella le ha dejado claro que no tienen nada que ver: "¡Ale, agur!" así ha despachado, muy sutilmente, Josefa a su cita.