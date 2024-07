Jorge Rey da el mayor zasca a uno de sus 'haters': "Con permiso, buenas tardes"

Jorge Rey, que se autodefine como "tu hombre del tiempo", con tan solo 17 años se ha convertido en un referente en predicciones meteorológicas gracias a sus acertados pronósticos.

En una entrevista exclusiva a Sport, el burgalés explicó el método que realiza para predecir el tiempo: "Es un método que lo he ido perfeccionando, que es propio, que se basa en las cabañuelas y que me permite predecir el tiempo a largo plazo. Se basa en el observamiento de la atmósfera y de todo".

Pero lo cierto es que no se puede caer bien a todo el mundo y hay mucha gente que se esfuerza por hacerlo saber. Esto es lo que le ha ocurrido al joven en algunas de sus redes sociales. En este caso, Jorge Rey ha respondido a una persona que le cuestionaba por utilizar el método de las cabañuelas.

"Lo siento, pero, para mí este chico no representa las cabañuelas ósea que por mucho que diga no le creo sobre las cabañuelas, de toda la vida las cabañuelas no se han predecido así... si no estudia no de cabañuelas y diga ciertas cosas no son de cabañuelas, y solo porque cuando aquello de filomena lo acertó lo mismo que el burro sopló y sonó la flauta...venga no engañar así...", decía el usuario en un comentario con múltiples faltas de ortografía.

"𝙎𝙤𝙡𝙤 𝙨é 𝙦𝙪𝙚 𝙣𝙤 𝙨é 𝙣𝙖𝙙𝙖"

Sócrates pic.twitter.com/WZHfqAo5ok — 𝙅orge 𝙍ey (@eltiempoconjr) July 23, 2024

Jorge Rey no quiso perder la oportunidad de contestar a sus detractores: "Con permiso, buenas tardes. Se escribe predicho, no predecido. Interesante opinión. Gracias", sentenciaba el joven.