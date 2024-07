Jorge Javier Vázquez se enfrenta a Logan en ‘Supervivientes: All Stars’ tras comunicarle su castigo

‘Supervivientes: All Stars’ se está convirtiendo en una de las ediciones más dramáticas y polémicas del concurso. Tras un reciente incidente en el que todos los concursantes participaron en un robo a la cabaña de producción de la isla, ha habido una nueva ruptura de las reglas. Esta vez, el infractor era Logan Sampedro, quien habría desvelado a sus compañeros el resultado final de las nominaciones después de hacer uso del poder del tridente de Poseidón.

Y es que, unas horas después de haber descubierto la información, se lo contó a su compañera Lola. "Se me fue un poco la lengua cuando me pilló. Fue fallo mío, asumo la culpa", señalaba Logan. A raíz de esta infracción, se le comunicó al concursante que recibiría un castigo ejemplar con tal de evitar que otros participantes se saltasen las reglas.

En el último programa, Jorge Javier Vázquez fue el encargado de comunicarle el castigo. "No participarás en el juego de líder de esta noche con lo que ello implica. Ya sabes que el collar te da inmunidad ante las nominaciones y te permite hacer una nominación directa. Privilegios muy importantes que has perdido", le comunicó el presentador. Frente al castigo, el concursante estalló, visiblemente molesto: "Como cualquiera aquí falla a su palabra y no le meten este castigo".

Frente a la actitud confrontacional de Logan Jorge Javier se mostró sereno y dejó muy claro que no se pueden consentir ese tipo de comportamientos. "Se le advirtió cinco veces que no podía contarlo. ¿Sabes qué pasa? El concurso es el que es. Lo que no puede ser es que nosotros dictemos una serie de normas y los concursantes se las empiecen a saltar. Al final, esto deja de tener gracia", señalaba Vázquez de manera tajante.