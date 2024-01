Jorge Javier Vázquez y su reproche a Antonia Dell'Atte

Jorge Javier Vázquez ha pasado de presentador a escritor televisivo para la revista 'Lecturas'. En su último artículo, admite ser espectador de 'Bailando con estrellas', el programa de sábado presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza en Telecinco. "Mi madre dice que va a ganar Bruno porque 'aunque se nota que le falta, pobrecico, la gente le quiere mucho", citaba en su texto.

El comunicador ha opinado sobre el papel de Antonia Dell'Atte como una de las jueces del concurso. "Me hace mucha gracia, no lo puedo remediar", comienza diciendo. "Ella se desenvuelve con maestría en el terreno de la frivolidad y el descaro. Tiene una virtud excelente para trabajar en televisión: es capaz de sacar de sus casillas al mismísimo Santo Jon", expresa en su blog.

"No escucha ni falta que le hace, porque entonces no sería esa Dell'Atte tan entretenida". Por otro lado, Jorge Javier no aprueba de la misma forma cuando "se pone intensa". En ese momento, el presentador dice que "sale esa Antonia contradictoria que tiene poca defensa". El escritor hace referencia en esta parte a las declaraciones que la modelo ofreció a 'Fórmula TV':

"Tenemos que reeducar a la audiencia a que se divierta con respeto y educación", decía Dell'Atte en unas palabras que algunos, relacionaban con el cambio de filosofía en Mediset. "Antonia, cariño, ¿qué hechos éticos y estéticos jalonan tu vida para arrogarte esa colosal tarea?", se preguntaba Jorge Javier. "Qué manía con pretender dotar a nuestra existencia de elementos épicos", reprochaba.