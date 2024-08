Jorge Javier Vázquez carga duramente contra Miguel Bosé por su negacionismo

En las últimas semanas, Miguel Bosé se ha encontrado en el foco mediático por varias cuestiones. El cantante ha participado recientemente en un polémico acto en defensa de "la libertad de expresión y la libertad terapéutica". Durante el evento, el artista se ha mostrado "abiertamente negacionista y orgulloso de ello".

De hecho, todavía mantiene su particular guerra contra "el daño causado por la vacuna contra el Covid". Sin embargo, ha sido todavía más criticado al revelar la posición que mantiene con sus hijos en este tema. "Soy orgullosamente negacionista. No me he vacunado ni he vacunado a mis hijos", declaraba ante los medios. "Los que están al otro lado están acojonados ante las formas tradicionales de la medicina", terminaba diciendo.

Ante las declaraciones del músico, muchas celebridades han decidido posicionarse públicamente sobre el riesgo que pueden suponer estas declaraciones para la salud pública. Una de las voces más críticas ha sido Jorge Javier Vázquez, que ha decidido contestarle a través de un artículo en la revista Lecturas. El presentador ha aprovechado su opinión sobre las falsas conspiraciones alrededor de 'Supervivientes All Stars' para acordarse del cantante.

"Qué pena que una persona que se ha encargado de refregarnos por la cara su exquisita educación haya acabado abonado al negacionismo", escribía. "Pienso en sus hijos y me dan pena. Les ha tocado un padre en suerte que está echado a perder", terminaba añadiendo en su texto.