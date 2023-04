Jorge Javier tajante contra Yaiza tras su disputa con Adara en "Supervivientes 2023"

"'Supervivientes 2023' ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante" Entendió que su compañera le estaba llamando "gorda"

Yaiza llegó a Supervivientes con intención de revolucionar los cayos. La influencer que ya estaba dando de que hablar en Madrid por su escandalo amoroso con Ginés, ponía rumbo a la isla para ocupar el hueco que dejó Patricia Donoso, pero desde que comenzó su aventura esta protagonizando algún que otro encontronazo con sus compañeros.

En esta última gala, Jorge Javier se encontró bastante tajante con la concursante tras su último encontronazo con Adara Molinero. Una disputa que le ha llevado a la expulsión tras no gustarle nada ni a la audiencia, ni al presentador del reality.

La bronca estuvo relacionada con una de las recompensas del capitán Morgan, la tarea consistía en que todos estuvieran de acuerdo en la repartición de las porciones. Una decisión que llegó a consenso, Yaiza quería que Adara se quedara con la porción más pequeña, y en su contra Adara quería que fuera al revés.

"Por favor, no hay más que vernos como estamos una y como está la otra" comentaba Adara a sus compañeros, algo que hizo estallar a Yaiza quien entendió que su compañera le estaba llamando "gorda".

"Después de escucharte, Yaiza, ¿te suena un pelín inadecuado el comentario sobre la nariz de Adara?" le comentaba Jorge Javier tras revisar las imágenes en la palapa. Aún viendo su desmesurada reacción tras amenazar a Adara, Yaiza continuo excusándose, a lo que el presentador le contestó dejándole con la palabra en la boca "cerramos conexión".

La reacción de Adara durante su encontronazo con Yaiza

Adara no esta pasando su mejor momento en la isla y el único concursante que parece apoyar a la joven es Asraf, con quien lloro desconsolada tras el tenso encuentro que vivió con Yaiza.

"La última parte de la recompensa consiste en saborear esta tortilla con pan, pero os habréis dado cuenta de que no todos los trozos son iguales. Para poder disfrutar de la tortilla tendréis que poneros de acuerdo en quién se merece cada trozo y por qué. Si no os ponéis de acuerdo, nadie podrá comer" decía la nota de la prueba.

"Sería de coña que yo me comiera el trozo más pequeño y esta señorita (en referencia a Yaiza), que lleva dos semanas aquí comiera más", decía sin tapujos Adara. En su contra, Yaiza decía que Adara era quien menos había hecho por lo que ella se lo merecía más.

El enfrentamiento también tuvo consecuencias para sus compañeros ya que finalmente la exconcursante de GH sentenciaba la prueba al negarse a recibir la prueba, "como superviviente, tengo dos cojones y veo que no me lo merezco".

"Es que estoy harta ya, ya tengo que explotar tío, estoy hasta las narices. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo. ¿Qué me quieren hacer sentir? ¿Una mierda, una basura? (...) Yo me dejo la piel aquí y tengo dos cojones y soy una buena supervivientes. ¿Sabes lo que no soy? Bienqueda" finalizaba Adara.

Expulsión disciplinaria para Yaiza

"Durante el mes que llevo aquí he pescado, he abierto cocos y he hecho de comer. De ti (Adara) lo único que he visto es sol y playa. ¡Chimpún!" le comentó Yaiza enfadada a su compañera Alma Bollo. Poco a poco la concursante fue calentándose hasta que finalmente terminó elevando el tono y amenazando a Adara.

"Como me vuelva a decir algo del físico colega, cuidado. Lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto" comentaba la concursante delante de todos sus compañeros. Unas palabras que no gustaron a nadie y que ha llevado a la organización del programa a tomar una decisión.

Jorge Javier ponía fin al programa dando la noticia, "a tenor de la gravedad de los insultos y amenazas proferidos por Yaiza contra Asraf que el cámara del programa pudo escuchar perfectamente y ante la reiterada actitud violenta de la concursante, 'Supervivientes 2023' ha decidido expulsar inmediatamente a la concursante. Coge tu saco y abandona la palapa"