¿Por qué Jorge Javier lleva gafas de sol en 'Supervivientes'?

El complemento de Jorge Javier que ha desatado la curiosidad en las redes El reality continúa siendo líder de audiencia la noche de los jueves

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más famosos de la televisión, el catalán se ha convertido en el rostro más mediático de Mediaset, tras presentar programas como 'Sálvame', 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' entre otros.

Supervivientes es uno de los programas más destacados del grupo Mediaset. El reality abandona tres meses a doce supervivientes en una isla desierta de Honduras. Durante 70 días los concursantes deben aprender a sobrevivir, pasar hambre y superar pruebas cada semana con tal de continuar a la edición y ganar la recompensa final: 200.000€.

Con un casting formado por personajes públicos y en el caso de esta edición, algunos no tan mediáticos, el formato conquista a la audiencia los domingos, martes y sobre todo el jueves, día de expulsiones.

Son tres los presentadores que dan vida a las galas de Supervivientes: Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera e Ion Aramendi. De este trío, Jorge Javier, es el más veterano, característico y conocido por la audiencia.

Por eso, lo que ha pasado durante la gala de hoy, ha sorprendido a la audiencia: El presentador Jorge Javier Vázquez ha aparecido con gafas de sol en el programa.

La pregunta no ha tardado en llegar, ¿por qué Jorge Javier lleva gafas de sol? Con la fama del presentador es fácil pensar que la noche se le alargó demasiado... Te contamos el motivo real de la pregunta que mantiene a todo el mundo en vilo.

El pasado viernes, Jorge Javier Vázquez ingresó en quirófano para realizarse una blefaroplastia: un tipo de cirugía estética que retira el exceso de piel en los parpados.

Los años no pasan en balde, a medida que envejecemos los párpados se estiran y cada vez caen más. Ese es el motivo, por el que el presentador se trasladó a Barcelona para rejuvenecer sus ojos.

No padezcáis: me he hecho la foto pertinente para que llegado el momento podáis contemplar el antes y el después. https://t.co/bwXdLJzvn9