Jordi González tiene nuevos planes que atacan directamente a Mediaset

El periodista está de vuelta con una nueva propuesta televisiva Jordi González rompió con la cadena después de una excedencia

Jordi González es uno de los rostros más reconocidos en televisión, pero en las últimas décadas desapareció de la parrilla televisiva de Mediaset. El presentador que conducía realities se tomó una excedencia para pensar y darle un nuevo rumbo a su carrera, fue el final de su época dorada en televisión.

Ante el desconcierto de la audiencia por su desaparición de televisión y el motivo de la excedencia, González afirmaba: "La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tiempo deseaba. Quien pueda hacerlo que no lo dude. Va muy bien”, escribía el presentador en su cuenta de twitter.

Durante ese tiempo para él mismo, su relación con Mediaset llegó a su fin, sin embargo, el presentador ha vuelto descansado y listo para televisión con nuevos planes: una idea bajo el brazo que no tiene nada que ver con Mediaset. No es la primera vez que Jordi, hace referencia a este proyecto que ha preparado a fuego lento. El presentador daba algunas pinceladas hace tiempo de la idea que tiene entre manos para su regreso a la pequeña pantalla. Pero no será en Mediaset, ni tiene nada que ver con lo que estuvo haciendo en su última década.

Cansado del formato reality, González quiere volver a los orígenes. Así lo ha explicado en su última entrevista en televisión en el plató de 'El Circ' en 8tv, donde ha hablado de su presente y de su futuro.

El presentador desvelaba que ha presentado un proyecto a TV3 llamado 'El Continental': “No es nada que se haya consolidado. Está la idea y queremos hacerlo”, aseguraba para que no hubiese malentendidos. “Lo que he presentado a TV3 es un programa semanal que se llama 'El Continental', pero no nos han dicho nada todavía”.

Un nuevo formato para el que González quiere contar con una persona a la que conoce mucho: Marta Torné. La presentadora y actriz se encuentra ahora mismo afincada en TV3 donde conduce ‘Euforia’, el talent show musical que arrasa en la televisión catalana.

Y no es el único formato que ha llevado a cabo en los últimos tiempos. Torné es un valor seguro actualmente en la televisión autonómica y podría ser un buen gancho.