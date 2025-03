Jordi Évole, sobre la ministra María Jesús Montero: "Me ha sorprendido su firmeza y contundencia"

Este domingo 16 de marzo, la entrevista de Jordi Évole y María Jesús Montero, considerada como la 'mano derecha' de Pedro Sánchez en el Gobierno de España, saldrá a la luz en el programa 'Lo de Évole'.

A razón de esta eventualidad, el reconocido periodista hizo acto de presencia en 'Más vale tarde' de La Sexta, donde pudo conversar sobre las impresiones que tuvo tras mantener el diálogo con la vicepresidenta primera.

Así, pues, primeramente, el periodista asegura que la también ministra de Hacienda no termina de asumir la responsabilidad de su partido en los casos de presunta corrupción: "No me ha parecido que haya habido autocrítica", señaló.

"De hecho, cuando le preguntamos por un caso más cercano como el de su jefe de Gabinete, que también tuvo una reunión con Aldama, ella sale en defensa del colaborador con el que ha estado en los últimos 20 años", prosiguió en torno al tema.

Luego, Cristina Pardo, presentadora del programa, procedió a preguntarle sobre si la vio titubear en algún momento cuando conversaban sobre estas instancias de corrupción que aparentemente se ciernen sobre el PSOE.

"En absoluto. Me ha sorprendido su firmeza y contundencia, así como el tipo de vocabulario que utiliza para defenderse a ella y su entorno", explicó.

Inclusive, Évole aseguró que Montero se defendió de una manera "tan contundente que no es habitual", expresando su total confianza a través de expresiones como "poner las dos manos en el fuego".

Finalmente, el periodista apuntó que la vicepresidenta "hace una enorme defensa de los pactos que ha hecho el PSOE con Junts y Puigdemont", dentro de unas circunstancias en las que también tiene que defender los intereses de los andaluces. "Lo hace para convencer a su electorado de que esos pactos han sido útiles para España y su gobernabilidad", finalizó.