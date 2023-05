Johnny Depp conquista al público con su emocionante reacción al ser ovacionado en Cannes

Es el evento más mediático al que asiste desde que terminó el juicio con Amber Heard Johnny Depp es Luis XV en el film "Jeanne du Barry"

Desde el polémico juicio con Amber Heard, Johnny Depp no había vuelto a aparecer en un evento público tan grande como el festival de Cannes. Pero el actor está de vuelta y se presentó en el festival de Cannes por su papel en 'Jeanne du Barry', la película que abrió el evento.

Hacía mucho tiempo que Depp no se dejaba ver en público, así que la expectación era real. El actor llegó a Cannes recibido por miles de fans, tras entrar en la sala, la multitud le ovacionó con siete sonoros minutos de aplausos por su actuación como el rey Luis XV y el actor no pudo evitar emocionarse.

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny