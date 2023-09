Joaquín Sánchez a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Me duele todo"

Joaquín Sánchez ha visitado el plató de 'El Hormiguero' por primera vez desde que se retiró del fútbol. El exjugador del Betis acudió al espacio de Antena 3 para promocionar la segunda temporada de su programa, 'Joaquín: El novato'. Durante la entrevista, ha confesado cómo se encuentra después de retirarse como futbolista.

El portuense ha abordado el tema con la simpatía a la que nos tiene acostumbrados, asegurando primero que está "mejor que nunca". "Me levanto antes de lo que yo pensaba. Intento hacerlo temprano para no perder el hábito de hacer algo, porque tras tantos años dedicados a una profesión tan exigente como el fútbol no quiero perder la dinámica del día a día, que es lo que más echo de menos", explicaba.

Aunque, la ausencia de esta dinámica y la exigencia de sus nuevos trabajos como comentarista de La Liga y presentador de su programa, no le están permitiendo llevar el mismo nivel de entrenamiento. "Me duele todo, Pablo. Tengo más dolores que una barriada. Me duelen cosas que no sabía ni que tenía. Entiendo que al estar activo no te da tiempo a que el dolor salga ni se te note tanto, pero una vez que te retiras madre mía".

Sin embargo, alejarse de los terrenos de juego le ha servido para conocer otro de los deportes de moda, como el pádel. "He jugado estos días, pero creo que mi nivel es peor que en el tenis. Lo peor es que para hacer un punto te tienes que dejar la vida o romper el cristal. Eso sí, no se corre mucho. Por eso es un deporte que me gusta", bromeaba.