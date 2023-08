Joana Sanz se abre en canal al recordar a su madre: "Qué vacía la vida sin ti"

La modelo se ha enfrentado a una época dura debido a la pérdida de su madre

Joana Sanz atraviesa uno de los períodos más difíciles de su vida. La modelo canaria ha experimentado una transformación drástica en su realidad, enfrentando la pérdida de dos pilares esenciales: su madre y su esposo. A principios de año, el futbolista brasileño Dani Alves fue detenido por presunta violación a una joven en Barcelona.

A pesar de las pruebas en su contra, Alves continúa en prisión tratando de probar su inocencia. Inicialmente, Sanz expresó su apoyo a su marido, pero con el tiempo decidió poner fin a su relación.

Además de la controversia con Alves, Joana Sanz sufrió la pérdida de su madre, quien luchaba contra un cáncer agresivo. El fallecimiento de su madre afectó profundamente a Sanz, quien compartió una emotiva reflexión en Instagram en honor a su memoria.

''Siete meses sin ti. Aceptar que no viajarás más, que no me recibirás con un abrazo sorpresa, que no estarás para compartir mis éxitos ni para llamarte cuando me siento sola. La vida se siente vacía sin ti'', expresó la modelo en una conmovedora publicación.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado este año, Joana Sanz ha demostrado su fortaleza al apoyarse en sus seres queridos y en su trabajo. A través de su valentía, ha encontrado una manera de seguir adelante y continuar su camino a pesar de las adversidades.