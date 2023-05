Joana Sanz defiende a Alves a capa y espada en sus redes: "¿Dónde queda la presunción de inocencia?"

La modelo realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram y fue preguntada por el brasileño “Y ¿cuándo piensas ponerte públicamente contra un supuesto violador?"

Joana Sanz ya se encuentra residiendo en Madrid y recientemente ha tenido una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram para que sepan más sobre su situación personal y su vida como modelo. Aprovechando el arrebato de sinceridad, las preguntas sobre su relación con el futbolista Dani Alves, que se encuentra en prisión provisional tras ser denunciado por presunta agresión sexual a una joven de 23 años, no han tardado en llegar.

Sobre su relación con Alves tras su ruptura y toda la situación que envuelve al brasileño, la modelo recibió la siguiente pregunta: “Y ¿cuándo piensas ponerte públicamente contra un supuesto violador?".

A esta pregunta, Joana contestó de la siguiente manera: “Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios. ¿Dónde queda la presunción de inocencia?”, argumentaba la canaria. “Hasta ahora, el único juicio que ha habido es el juicio paralelo que habéis hecho. No seré yo una más que le condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública”, agrega la expareja del futbolista.

Adicionalmente, sobre su exposición mediática, sus seguidores le preguntaron lo siguiente: “¿Por qué te gusta exponerte tanto y después te molesta que opinen?”, le preguntaban. “No me gusta exponerme, me exponen”, responde ella. “Soy perseguida por la calle, me esperan por fuera de mi casa, hablan de mí o de mi vida personal… Y lo peor de todo, inventan. Las veces que hablo es para contrarrestar informaciones falsas o ataques que afectan a mi imagen”, añade.

Sobre su actitud ante la prensa, la modelo ha respondido lo siguiente: “Me he dado cuenta de que, haga lo que haga, me van a perseguir. Pues no pienso seguir agachando la cabeza. Yo no he hecho nada. Cabeza alta y gran sonrisa, no pienso permitir que me hieran con ciertas preguntas. A veces sí que me agobio y no sé si llorar o salir corriendo. No soporto que me esperen por fuera de mi casa, me parece muy psicópata”.