Hasta 'Jesucristo' ha caído en Tinder: la increíble fe de un usuario para ligar

La aplicación más usada para conseguir una cita tiene un invitado muy especial Cada vez son más los comentarios surrealistas en la aplicación

Más de 400 millones de personas están registradas en Tinder, una de las aplicaciones que ha revolucionado la forma de ligar, convirtiéndola en un catálogo de citas, donde cada uno se vende con el mayor ingenio posible.

. Era inevitable que algunos personajes se llevasen el premio a la originalidad.

Todo el que ha estado alguna vez dentro de la aplicación sabe que las descripciones y las conversaciones que se entablan, no tienen desperdicio alguno. Existen mil y una formas de 'intentar ligar' que jamás nos hubiésemos imaginado y es que, los usuarios de esta red social no paran de superarse con sus comentarios.

Esta vez, el estallido en redes, ha venido provocado por un usuario que todo el mundo conoce, incluso cuenta con un gran número de fieles devotos a sus espaldas. Hay que tener mucha fe para intentarlo así:



| archivo

"En realidad tengo un par de miles de años, no sé porque pone 21" así empezaba el usuario de Tinder su descripción como un auto de fe para ligar.

Se define como alguien muy comprometido "moriría por ti" pero tiene una parte negativa: "solo me la han clavado una vez". Con esta descripción cargada de humor y 'Jesus take the wheel' como banda sonora, el carpintero se ha llevado el premio al ingenio para conseguir una cita.

Un comentario surrealista que ha desatado la risa en redes. Parece que las formas tradicionales de ligar han pasado a la historia y ahora cualquier dinámica es buena para intentar conquistar. Quedaremos a la espera de saber si realmente los ángeles se han puesto de su parte.