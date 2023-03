Jessica Goicoechea habla por primera vez de su maltrato: "Llegaba a casa y me desmayaba"

Goicoechea ha hecho publico como fue pasar por aquella época La modelo ha desvelado en unas declaraciones todo lo que sufrió

La modelo Jessica Goicoechea, de 26 años, ha hablado de los peores momentos de su vida. La influencer dio una entrevista a Luc Loren en el programa 'No estamos Locas' y habló por primera vez de su periodo de víctima de violencia y maltrato por su expareja, River Viiperi.

Después de pasar tres años de silencio, Goicoechea ha hecho publico como fue pasar por aquella época: "No soy una persona rencorosa, me olvido rápidamente del dolor que me han podido causar, creo que es un mecanismo de autodefensa; pero por mucho que me empeñe, no recuerdo algo bonito".

La modelo ha desvelado en unas declaraciones todo lo que sufrió: "Sufrí violencia física, pero la que más huella me dejó fue la psicológica. Pasé dos años y medio con alguien jugando con mi mente. Me mató". Además, ha confirmado que ella se encargaba de mantenerlo económicamente.

Al principio no fue consciente de todo lo que ocurría: "Comenzó con pequeñas cosas, que dejas pasar. Luego siguen alejándote de tus seres queridos, comenzando con tus amigos y luego tus familiares. Lo hacía para crear dependencia. Yo me di cuenta, pero aún siendo consciente que no era normal, yo estaba completamente anulada como persona".

Jesica destacó que sufría mucho en púbico y lo peor fue cuando en los eventos que había alcohol: "Llegaba a casa y me desmayaba". Algo que los especialistas médicos le indicaron que era debido a la tensión que sufría con su pareja.