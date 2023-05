Jennifer Lawrence habla de su dura experiencia en Hollywood: "Hizo que me desnudase con cinco mujeres"

La actriz relató algunos de los momentos más horribles de sus inicios en Hollywood "Los productores de una película me dijeron que perdiese siete kilos en dos semanas"

Abrirse camino en la industria cinematográfica, y más en Hollywood, no es para nada sencillo, es algo que ya han confirmado muchas de las estrellas que a día de hoy protagonizan las grandes producciones. Jennifer Lawrence se ha abierto en canal y ha contado algunas de sus experiencias más duras en Hollywood.

Hablamos de Jennifer Lawrence, la más que reconocida actriz de Hollywood, que hace ya un tiempo relató algunas de las horrorosas experiencias que soportó para lograr algunos trabajos y así seguir escalando en la mencionada industria del cine.

Concretamente, durante un evento organizado por Elle en 2017, del cual se hizo eco Entertainment Weekly, la actriz de Los Juegos del Hambre, entre otras tantas películas, evidentemente, contó algunas de las peticiones que le hicieron para obtener algunos papeles.

Según comentó Lawrence, durante uno de los castings, los productores pidieron a las actrices que perdieran peso si querían quedarse en el trabajo. "Cuando era mucho más joven y comenzaba a trabajar, los productores de una película me dijeron que perdiese siete kilos en dos semanas", comentó Jennifer.

No obstante, esta no ha sido la única situación surrealista por la que ha tenido que pasar la actriz en sus inicios en Hollywood. Como ella mismo relató, uno de los momentos más surrealistas que Jennifer Lawrence ha vivido en sus comienzos se dio cuando se topó con una "productora mujer".

Al parecer, como comentó ella misma, "hizo que me desnudase con cinco mujeres mucho más delgadas que yo. Estábamos de pie una al lado de la otra con una cinta tapando nuestras partes privadas. Después de eso, la productora me dijo que usase las fotos de mi desnudo como inspiración para hacer dieta".



| SPORT.es

Por otro lado, Lawrence también relató otra experiencia horrenda que tuvo a su peso como protagonista: "Me dijo que no sabía por qué todo el mundo pensaba que estaba gorda, él pensaba que yo era 'perfectamente follable'". Dejé que me tratasen de cierta manera porque pensaba que lo tenía que hacer por mi carrera". Por suerte para la actriz, esa época quedó atrás y ya cuenta con una carrera más que consolidada.