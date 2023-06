Jennifer Lawrence cuenta una de sus experiencias más terroríficas en un avión: "Íbamos a morir todos"

La actriz visitó ayer el plató de 'El Hormiguero' para promocionar la película 'Sin malos rollos' Entre todas las anécdotas divertidas que contó, había alguna que no lo era tanto

Jennifer Lawrence y Andrew Barth Feldman visitaron ayer el plató de 'El Hormiguero' en mitad de la promoción de su próxima película, 'Sin malos rollos', que llegará a nuestros cines este mismo 23 de junio. Durante la entrevista se habló de varios temas, incluidos algunos sobre la nueva película que protagonizan, además Lawrence quiso compartir con el presentador y el público algunas anécdotas.

Aprovechando su visita, Pablo Motos le ha confesado a la actriz que le tiene mucha envidia porque ella ha podido conocer a Meryl Streep, a lo que la actriz ha respondido: “Te tengo envidia por una cosa, porque conoces a Meryl Streep”. “La conozco y tengo su teléfono. Entré al rodaje con la intención de no molestarle en ningún momento y no quedar mal. Quería estar calladita, hablarle solo cuando me hablase ella... Pero resultó ser muy maja. De hecho, recuerdo como en el rodaje me enseñaba casas que veía en una aplicación de venta de casas. Me enseñaba y me decía: ‘Esta te puede ir bien a ti”.

Eso sí, no todas las anécdotas que ha querido compartir la actriz eran positivas, puesto que ha confesado que no tiene muy buena experiencia con los aviones. “Fue aterrador y terrible. Se paró un motor y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia y entonces se paró el otro motor y bueno... íbamos a morir todos, pero al final no”, explicaba la actriz .

Aunque resultó en un pequeño susto, ahora Jennifer Lawrence confiesa que le cuesta bastante volar en avión por las secuelas que le dejaron ese episodio. Y es que a pesar de que Pablo Motos intentó animarla, ella confesó que no cree que vaya a poder superar ese miedo pronto.