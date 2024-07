“Más calientes que el jacuzzi”, el estreno de ‘First Dates Hotel’ alcanza altas temperaturas

El pasado martes marcó el estreno del nuevo formato de ‘First Dates’: ‘First Dates Hotel’. Esta nueva versión del popular programa lleva la acción de las citas a ciegas fuera del restaurante y las lleva a un romántico hotel. Con este ambiente mucho más personal e íntimo era de esperar que hubiera mayor complicidad, pero la primera cita ha sorprendido.

Y es que, Jana y Richard no tardaron nada en congeniar y la química entre ambos concursantes era palpable. Debido a ello, no tardaron en acudir al jacuzzi, donde la temperatura no paró de subir hasta que decidieron irse a la habitación. Jana es una trabajadora del FC Barcelona mientras que Richard es patrón de barco y describió a su cita como “una mujer espectacular”.

La conversación entre ambos fue muy buena, descubriendo que tenían mucho en común y dejando claro que se parecían atractivos. La noche avanzó y poco después la pareja se encontró acudiendo al jacuzzi, donde el roce entre ambos fue aparente y se comenzó a desatar la pasión. Finalmente, terminaron besándose apasionadamente, señalando que estaban “más calientes que el jacuzzi”.

La cita culminó cuando terminaron por irse juntos a la habitación, para tener mayor privacidad. Al llegar allí quedó claro que la pareja quería continuar conociéndose más a fondo y que seguirían haciéndolo en citas subsecuentes del programa. Así, Jana y Richard protagonizaron algunos de los momentos más “calientes” del programa hasta la fecha.