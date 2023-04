Jack Nicholson reaparece para ver a los Lakers y este detalle en sus manos hace saltar las alarmas

Sus manos se han podido ver muy morenas y con tonos demasiado blanquecinos Preocupación por el estado de salud del actor

Tras casi dos años, Jack Nicholson vuelve a aparecer en escena. El querido actor de 86 años, que decidió retirarse en 2010 con 'How Do You Know', dejando sus apariciones públicas en un perfil bajo desde entonces y, de hecho, en los últimos años casi que ni se le ha podido ver. Pues bien, esto ha cambiado recientemente, puesto que Nicholson, como buen fan que es, ha sido visto de nuevo en el estadio de Los Angeles Lakers.

El icónico actor fue visto en el Crypto.com, el estadio de los Lakers, el pasado viernes, cuando el equipo liderado por LeBron James se enfrentó a los Memphis Grizzlies, a quienes ganaron para así pasar a la siguiente ronda de los playoffs de la NBA. Ahora bien, la noticia de la que venimos a hablaros no es solo su reaparición, sino la preocupación que esta ha generado entre sus seguidores.

Si bien ya llamó la atención la imagen que salió a la luz en el 'Daily Mail' por su aspecto, ahora los fans van más allá y se han fijado en un detalle preocupante que podemos apreciar en sus manos. En una fotografía compartida por ESPN en Twitter es donde hemos podido ver ese mencionado detalle de las manos del actor, gracias a esa foto en la que aparece junto a Tee Morant, padre de Ja Morant.

En la foto se puede ver a Jack Nicholson sonriente y con el pulgar hacia arriba, aunque ha sido ese gesto el que ha permitido ver a sus fans cómo están las manos del actor. Estas, de hecho, se pueden apreciar bastante morenas y con algunas partes en un tono más claro, blanquecinas, a decir verdad.

Jack Nicholson ✘ Tee Morant



What a link up in LA for Lakers-Grizzlies 🤩



(via @NBA)pic.twitter.com/uXDaYCXV25 — ESPN (@espn) 29 de abril de 2023

Este detalle ha hecho que multitud de seguidores se lancen a comentar la publicación en Twitter, sospechando en algunos casos del posible exceso de horas de sol: “Jack, tienes que mantenerte alejado del sol, amigo. O al menos no te pierdas las manos cuando te aplicas bronceador solar”.

Por otro lado, algunos también apuntan a una posible enfermedad de Jack Nicholson, como la psoriasis: “Parece que puede ser una condición médica. Como tal vez la psoriasis... definitivamente no es normal. Tal vez eso tenga algo que ver con por qué ha estado evitando salir en público”, han apuntado diversos fans.