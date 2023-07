Todo lo que tienes que saber antes de llevar tu caravana a pasar la ITV

Aquí encontrarás todos los documentos que debes llevar y los elementos que se revisan

El auge del caravaning en España ha llevado a un aumento significativo en las matriculaciones de autocaravanas. Con más de 7,000 vehículos registrados en 2022, es fundamental saber cómo superar con éxito la inspección técnica de estos vehículos, garantizando su buen estado y la seguridad para evitar accidentes.

Es importante tener en cuenta que todas las autocaravanas deben pasar la ITV, pero no todas las caravanas remolcadas lo requieren. La obligatoriedad depende de su Masa Máxima Autorizada (MMA). Aquellas con un MMA inferior a 750 kg no necesitan la ITV. No obstante, mantener la inspección del vehículo al día es crucial, ya que el incumplimiento conlleva multas de hasta 200 euros.

Para las caravanas remolcadas con un MMA superior a 750 kg, la primera ITV debe realizarse a los seis años de su matriculación y luego cada dos años. Por otro lado, las autocaravanas, al igual que los turismos, deben pasar la primera ITV a los cuatro años y, posteriormente, cada dos años, y a partir del décimo año, anualmente. Al presentarse para la ITV, es necesario llevar documentos como la ficha técnica del vehículo, la tarjeta ITV y el permiso de circulación. También se recomienda tener el justificante del seguro vigente.

Durante la inspección, en las caravanas remolcadas se revisan el alumbrado, los neumáticos, los frenos de estacionamiento y de inercia, y el punto de acoplamiento. Mientras que en las autocaravanas, se examinan también elementos similares a la ITV de un turismo, como los frenos, la suspensión, la dirección, las emisiones contaminantes, el parabrisas y la matrícula. Mantener estos elementos en óptimas condiciones es esencial para asegurar un viaje seguro y sin contratiempos.