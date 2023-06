Con la ITV caducada, ¿te arriesgas a una multa por aparcar en la calle?

La normativa establece que no se puede circular si no llevamos la Inspección Técnica al día Lo que no queda tan claro es qué sucede si estacionamos el vehículo con la ITV caducada

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desempeña un papel fundamental en la seguridad vial y el mantenimiento adecuado de los vehículos. Esta evaluación periódica garantiza que los coches cumplan con los estándares de seguridad y emisiones establecidos, lo que contribuye a prevenir accidentes y reducir el impacto ambiental.

La caducidad de la ITV es un aspecto importante a tener en cuenta tanto al circular como al estacionar un coche. Según la normativa española, un vehículo no puede circular por las carreteras si su ITV está caducada, incluso si el propietario tiene una cita programada para realizar la inspección.

En caso de incumplimiento, se impone una multa de 200 euros, que aumenta a 500 euros si el coche circula con una ITV negativa. Dicho esto, ¿qué ocurre si el coche está aparcado en la calle o en un garaje privado con la ITV caducada?

La situación de dejar un vehículo estacionado en la calle con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada puede resultar en una sanción, aunque existe la posibilidad de recurrirla. A pesar de lo establecido en el Reglamento General de Vehículos, algunas resoluciones judiciales han respaldado a conductores que han impugnado multas de este tipo al ampararse en el artículo 76 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Estas sentencias han interpretado que, si el coche no circula, no supone un riesgo directo para la seguridad vial y, por lo tanto, no debería ser sancionado por la falta de ITV mientras está estacionado. Sin embargo, es importante destacar que cada caso puede ser evaluado de manera individual, por lo que se recomienda buscar asesoramiento legal específico en cada situación.