¿Se paga más si tienes la ITV atrasada? ¿Cuál es la fecha límite?

Estas dudas asaltan a muchos conductores que acuden tarde a la Inspección Técnica

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un requisito esencial para garantizar la seguridad en las carreteras, pero muchas veces se posterga. A pesar de que aproximadamente uno de cada tres vehículos no pasa esta revisión, no cumplirla tiene sus consecuencias. Enfrentarse a una multa de hasta 500 euros es una posibilidad, pero ¿qué pasa con los recargos si pasas la ITV fuera de plazo? ¿Y cuándo debes hacerlo?

Primero, la buena noticia: no hay recargos por realizar la ITV fuera de plazo. Aunque las multas por no tener la ITV en regla sí aplican, la tasa de inspección no varía si la fecha límite se ha pasado. Puedes adelantarte hasta un mes antes de la fecha de vencimiento sin afectar el periodo de validez de la próxima ITV.

La fecha límite es crucial. Una vez que la ITV ha caducado, no hay un plazo establecido para realizar la inspección. El día que vence la ITV, es el último día para circular legalmente. Y si estás de vacaciones o en otra comunidad autónoma, puedes pasar la ITV sin problemas. Si no superas la primera inspección, podrás intentarlo en cualquier estación ITV en España, siempre teniendo en cuenta que si el vehículo ha sido rechazado, solo puedes dirigirte al taller o a la propia ITV.

No olvides colocar la pegatina de la ITV en el parabrisas, ya que es un documento oficial. La falta de la pegatina puede resultar en una multa de 100 euros. Asegurarte de cumplir con este requisito no solo te mantendrá en conformidad legal, sino que también contribuirá a la seguridad en las carreteras.