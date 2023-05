Isco se deja ver en DisneyLand Paris tras varios meses ausente

El futbolista, actualmente sin equipo, ha compartido una nueva publicación en Instagram junto a su familia Hasta ahora, la última vez que había publicado algo en la red social fue el pasado mes de febrero

Como bien sabéis, Isco Alarcón salió del Sevilla hace unos meses tras un corto período en el club hispalense, al que llegó tras abandonar el Real Madrid, su anterior equipo.

Desde entonces, el futbolista malagueño sigue sin equipo en el que jugar y, además, se ha tirado desde ese momento totalmente fuera de la actividad pública, ya que no ha habido ningún movimiento ni en su cuenta de Instagram. De hecho, la última vez que se manifestó en la mencionada red social fue el pasado 14 de febrero.

El futbolista, en su última aparición en Instagram, compartió un vídeo en el que se le podía ver entrenando tras su salida del Sevilla, el cual lo acompañaba con lo siguiente: “Mientras fuera continua el ruido, dentro seguimos con la ilusión y el trabajo intactos”.

Ahora, casi tres meses después de esto, Isco ha publicado de nuevo contenido en Instagram, ya que el futbolista ha compartido un vídeo de los mejores momentos de su pareja, Sara Sálamo e hijos y él mismo en DisneyLand Paris.

Además, Isco publicó también una historia en la que aparece cogiendo a hombros a Sara Sálamo, mientras esta levanta los brazos sobre una pared con minions dibujados. “Ya quiero volver”, escribió la actriz en la publicación que su novio compartió.

Lo que no se muestra en estas publicaciones es el rostro de sus hijos, ya que la pareja no suele mostrarlos nunca. De hecho, como mucho, se puede ver a Piero y Theo de espaldas en algunos momentos del vídeo.

Antes decíamos que no veíamos a Isco en Instagram desde el pasado mes de febrero, aunque esto es verdad, a través del Instagram de Sara Sálamo sí que lo pudimos ver recientemente, el pasado 21 de abril, que fue la fecha del 31 cumpleaños del exjugador del Real Madrid, donde ella compartió unas imágenes con él y aprovechó la ocasión para mandarle una emotiva felicitación:

“Desde aquel verano cientos de mariposas anidan en mi estómago, revoloteando por cada palabra que me escribías… Y me escribes. Porque felicitarte cada año y disfrutarnos cada segundo, sigue siendo mágico. ¡Feliz cumpleaños, vida mía!”, escribió la intérprete. “Love you”, respondió Isco.