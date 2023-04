Isabel Pantoja arremete contra Julián Muñoz: "Que me olvide para siempre y me deje en paz"

Esa sería la respuesta de la tonadillera a unas recientes declaraciones de Julián Muñoz La cantante se encuentra centrada en su carrera musical

Según parece, unas declaraciones de Julián Muñoz al medio La Razón, en las que parece que no perdió la ocasión de ironizar con las insinuaciones de Isabel Pantoja de que existe cierto paralelismo entre su vida y la de Carolina de Mónaco, han hecho posible que la tonadillera vuelva a ser noticia por algo de lo que seguro que no le ha hecho gracia.

De hecho, esa parece ser la situación, ya que Pantoja estaría más que molesta tras estas declaraciones del exalcalde de Marbella: “Comparar a la Pantoja con la princesa es como hacerlo entre Ana Rosa Quintana y la Virgen María”.

Concretamente, estas palabras habrían llegado a Isabel, que, según fuentes cercanas a la cantante, no ha dudado en dejar claro sus pocas ganas de seguir aguantando que la relacionen con Julián Muñoz.

Según la mencionada fuente cercana a la tonadillera, “ella no entiende a cuento de qué se pronuncia Julián a estas alturas de la vida riéndose de ella. Dijo: 'que me olvide y me dejé en paz para siempre'. Ese capítulo de su vida está cerrado y no quiere ni escuchar el nombre de ese hombre. Por eso se siente tan molesta cada vez que habla de ella”. La cantante parece totalmente centrada en su carrera musical, la cual parece revitalizarse más poco a poco.

Isabel Pantoja y Julián Muñoz. | SPORT.es

A la vista de las circunstancias, muchos se preguntan si al volver a generar grandes ingresos hará frente a las deudas con las que cuenta la cantante, que no son pocas. Aunque, a decir verdad, parece que a Isabel Pantoja no es que le preocupen demasiado todos esos problemas, por mucho que pueda costar creerlo.