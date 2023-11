Iris le provoca un mini infarto a su cita en 'First Dates': "Yo tengo un hijo...se llama Crispín..."

Iris ha venido al programa para encontrar el amor Ha conocido a Álvaro y la chispa ha saltado desde el primer momento

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Iris se define como una mujer intensa, viene de Cádiz y trabaja en un taller de postventa de motos, pero aunque parezca mentira no tiene carnet. A cenar con ella ha venido Álvaro, funcionario y de Granada que en un futuro querría formar una familia pero por el momento solo quiere una novia.

A Álvaro e Iris les une la pasión por el deporte, pero en la cena ambos se han dado cuenta de que están en el mismo momento vital. Iris pasó por una mala etapa, y la terapía le ayudó a encontrarse.

Él también había tenido malos momentos pero ahora está centrado y en el mismo punto que ella. Siguiendo con las coincidencias a los dos les gusta bailar bachata, así que ya han encontrado un motivo de segunda cita.

Mientras que cenaban Álvaro lo tenía claro: "Un espectáculo de mujer", ha dicho a las cámaras. Pero Iris ha querido lanzarle una prueba y le ha dicho que tenía que decirle algo: "Yo tengo un hijo..." le ha dicho, "se llama Crispín" ha añadido y ha empezado a reírse.

La cara de Álvaro ha cambiado un poco al escuchar lo del hijo, pero en cuanto ha visto la sonrisa de ella ha sabido que había algo más detrás. Crispín es el hámster de Iris, y ahí Álvaro ya se ha relajado.

La cena entre ellos ha ido genial y por supuesto, no han dudado en tener una segunda cita.