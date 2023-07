La íntima confesión de Lola a su cita: “He sido una niña y adolescente obesa mórbida, pesaba 180 kilos”

“Me he pasado demasiado tiempo preocupándome de lo que pensaba la gente de mí”. Una cita donde ha saltado la conexión

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

'First Dates' es un programa presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

El programa junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante la cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

José se define como un tipo muy extrovertido pero que "no ha tenido amigos nunca", tiene muchos conocidos pero siempre ha salido a la discoteca a ligar porque es "más de novia que de amigos". Desde que se separó no ha vuelto a tener pareja.

Lola es una mujer de Tarragona que ha aprendido a quererse y ahora busca algo de "pasión y locura en su vida", para encontrar a un hombre que le haga enamorarse como "una niña de 15 años".

Por su parte Jose, busca a una mujer que sea afín a él y a la que le guste salir porque él no puede estar en casa, "el cuerpo le pide calle" y Lola "quiere vivir la vida, quiere pasión, locura y acción, está buscando a una persona que le lleve de repetente a Zaragoza o le sorprenda con un plan que no espera".

Lola le ha propuesto a José adivinar cómo eran cada uno en el amor, ella se ha imaginado a su cita como un don Juan, conquistador que no encuentra a la mujer que le encante y él atónito le ha soltado: "eres una bruja", porque le había analizado a la prefección. Lola ha captado el interés de su cita que solo le miraba encantado y no quería dejar de escuchar.

En cuanto a aficiones, ella le ha dicho que va cada mañana al gimnasio sin falta, y aunque a José no se lo ha explicado, sola ante las cámaras se ha abierto y ha desvelado que "de niña y adolescente era obesa mórbida, he llegado a pensar 180 kilos y me ha condicionado la vida en todos los sentidos”.

Incluso tenía miedo de llevar a su hijo al colegio y que se rieran de ella y eso le pudiera afectar “Me he pasado demasiado tiempo preocupándome de lo que pensaba la gente de mí”.

En el momento de la decisión final, José ha dejado claro querría seguir conociendo a Lola en millones de citas y ella ha dicho que también estaba encantada y quería conocerle más.