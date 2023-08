La insólita decisión de un juez navarro: le devuelve un satisfyer a una presa

Al no ser un peligro ni estar prohibido, el objeto ha sido reintroducido en la cárcel Una decisión que ha desatado la polémica

Los juguetes sexuales son cada vez más habituales en nuestro país. La población los ha acogido sin tabúes, algo que era impensable hace tan solo unas décadas. Y también han llegado a las prisiones españolas. Al menos, al Centro Penitenciario de Pamplona (Navarra), instalaciones que fueron noticia el pasado mes de mayo después de que se le retirara un satisfyer a una interna.

Según ha publicado el diario ABC, la presa únicamente pedía poder satisfacer su derecho a la libertad sexual. Esta reclusa pidió de vuelta su juguete sexual asegurando que no suponía ningún peligro ni para ella ni para sus compañeras. Además, recordó que el satisfyer no aparece en la lista de objetos prohibidos en una cárcel, por lo que no tiene sentido su retirada.

En su momento, los responsables del centro habrían justificado la retirada del juguete erótico por el peligro existente en programar diferentes enfermedades entre reclusas.

Sin embargo, la juez Vanesa Garbayo ha sido la encargada de dar un fallo en el que ha determinado que la reclusa tiene favor: el satisfyer no encierra peligro alguno, no está prohibido, y por lo tanto, debe regresar con ella. Eso sí, con condiciones: solo lo puede utilizar ella, cuando tenga un momento de intimidad sin molestar al resto de compañeras. También debe darle las pilas después de cada uso al encargado de celdas, y solicitarlas cuando quiera usar el dispositivo.