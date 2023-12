Íñigo Quintero cautiva con su nuevo tema 'Lo que queda de mí'

En este nuevo tema habla sobre los cambios en su vida y los efectos de la fama

Íñigo Quintero, el talentoso cantante que conquistó al público con "Si no estás", ha lanzado su nueva joya musical, 'Lo que queda de mí'. En esta emotiva canción, Quintero nos sumerge en su viaje personal, explorando la complicada transición que ha vivido desde el éxito arrollador de su anterior tema.

Si bien su primer éxito transmitía un mensaje romántico y esperanzador, ahora nos muestra una faceta más melancólica y desesperada, revelando los miedos y desafíos que enfrenta al ser catapultado a la fama de manera repentina.

A través de sus letras, el artista expone su vulnerabilidad y la dificultad de procesar la abrumadora atención que ha recibido. Se refleja en sus versos la lucha interna entre la gratitud por el reconocimiento y la necesidad de detenerse para entender y asimilar su nueva realidad.

'Lo que queda de mí' es un viaje emocional donde Quintero aborda sus temores, lágrimas y la complejidad de ser una figura pública. El artista busca un espacio para la soledad, una pausa para recuperar el aliento en medio de la vorágine que ha experimentado.

Letra de "Lo Que Queda de Mí

[Verso 1]

No sé como contarte

Todo esto me ha cambiado

Y eso que acaba de empezar

Y no conozco a nadie

Todo va muy rápido

No encuentro el momento de parar

[Pre-Estribillo]

No distingo sus mentiras

Me hace daño si me miran así

[Estribillo]

No sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

[Puente]

Como soy un cobarde

Nunca te lo he contado

Y seco mis lágrimas al aire

[Pre-Estribillo]

No distingo sus mentiras

Me hace daño si me miran así

(No, no, no, no, no)

Por más que me lo decías

No creía que esto fuera a salir

[Estribillo]

No sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

Y no sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Y pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

[Verso 2]

Haces que no te importa nada

Y todo se refleja en tu cara rota de dolor

Y es que te has quedado sin ganas

Y andas suplicando un segundo para estar solo

Y aun recuerdo ese momento

Tú tan lejos y a la vez yo tan cerca de ti

Y es que es cierto que reviento

Cuando pienso en todo lo que tú haces por mí

[Estribillo]

Y no sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

No sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Y pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

[Outro]

No sé (Qué es lo que me hizo morir)

(Qué es lo que me hizo morir)

Pensé (No, no, no, no, no)

Tal vez es lo que me hizo morir

El lanzamiento de esta canción no solo marca una nueva etapa en la carrera de Íñigo Quintero, sino que también involucra a sus seguidores en su proceso creativo. Con un concurso en TikTok y un concierto íntimo para sus fans, el cantante establece un vínculo especial con aquellos que lo han apoyado desde el inicio. 'Lo que queda de mí' no solo promete ser un éxito musical, sino también un reflejo auténtico de la evolución artística y personal de este joven talento que ha conquistado corazones con su sincera expresión musical.