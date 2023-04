Con solo dos ingredientes: el truco para evitar que la ropa oscura destiña en la lavadora

Leer las etiquetas de nuestra ropa a la hora de lavarlas es muy importante Aquí tenéis varios consejos para vuestras lavadoras

Cuando compramos ropa nueva, lo más normal es que, siempre que nos vaya y no queramos descambiarla, le quitemos la etiqueta. Vaya, es algo que hace la gran mayoría, pero desde luego siempre es importante mirar bien lo que nos indican, puesto que, según la prenda de ropa, esta cuenta con unos cuidados específicos u otros y a la ahora de lavarlas es esencial saberlos.

Durante La Noche de COPE, hablaron con Beatriz Pérez Otín sobre ello y destacaron lo importante que es mirar bien todos los datos que ofrecen las etiquetas sobre tu ropa para no cargártela con cualquier lavado.

"Lo primero es verdad que mirar la etiqueta y si hay algo que nos llame la atención, hacerle caso, porque yo creo que la mayoría sabemos la simbología, pero si hay una que no lo sabemos mirarla. A lo mejor nos viene un como una forma de lavadora, el de la lejía, por ejemplo, es un poquito especial. Yo incluso haría como un cuaderno de lavado. Así se me queda y no meto la pata", decían.

Begoña Pérez, de hecho, destaca también la importancia de separar la ropa ya sea por tejidos o por colores. Por otro lado, aclara que "una ropa, cuando la estamos mojando muchas veces, suelta un poquito de color", decía.

"Pero no significa que esté destiñendo ni que vaya a desteñir", señalaba. "Está claro que si meto una lavadora de oscuro con unos calcetines blancos, esos calcetines van a salir grisáceos".

También hay una cuestión que atender "cuando se recomienda lavar a mano". Sobre esto, comentaba lo siguiente: "Aunque es cierto que las lavadoras de ahora tienen lavado delicado, yo la primera vez, por lo menos, haría caso a la etiqueta", aconseja.

"Si se hace a mano, está controlado, y en la lavadora, aunque es verdad que hay programas delicados, a lo mejor nos pone temperatura que no queremos que nos ponga o el centrifugado era más fuerte", explicaba 'La Ordenatriz' a Beatriz Pérez Otín.

En cualquier caso, Begoña Pérez recomienda "siempre separar". De hecho, la colaboradora del mencionado programa recomienda poner "tres tipos de lavadoras". Concretamente, "el primero es blanco, blanco con blanco, que es lo que nos dicen siempre", expone, aunque avisa de que "luego no hacemos caso porque no ves que tiene unas rayitas y entonces tiene un poquito de blanco".

"Hay veces que a lo mejor nos compensa invertir en un poco más de gasto de lavadora para no perder esa prenda", reconoce Begoña Pérez. La segunda lavadora sería "con la ropa oscura aparte" de la que hace una recomendación "para reavivar los colores" que puedes escuchar aquí.

"El oscuro siempre a 30 grados, no más, y blanco, si no es el mantel supersucio, pues no hace falta siempre que sea a 60 grados, podemos ponerla a cuarenta y ahorramos un poquito de energía", avisa sobre la temperatura a Beatriz Pérez Otín.

Por último, "la tercera lavadora" que pone 'La Ordenatriz' es en la que incluye "rojos o granates, marrones o, incluso, malva". "Piensa que el agua que destila ese color no va a dañar al que está al lado", asegura Begoña Pérez.