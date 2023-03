Una 'influencer' habla de su terrible experiencia en una fiesta de futbolistas: "Salí llorando"

La 'influencer' Tatiana Kisiel detalla su experiencia en una fiesta de futbolistas "Salí de allí llorando", dice Tatiana en un vídeo de TikTok

A veces, no todo lo que rodea al mundo fútbol es tan apasionante y vibrante como puede ser un clásico. En ciertas ocasiones, fuera del terreno de juego, ocurren cosas lamentables y que involucran a ciertos jugadores. Como bien sabéis, recientemente han salido a la luz los casos de Dani Alves y Achraf Hakimi, ambos siendo acusados de delito sexual. El primero de ellos, el brasileño, se encuentra en prisión provisional, mientras que el marroquí del PSG ha sido procesado esta misma semana por la Fiscalía de Nanterre.

Sin duda, ser futbolista, rico y famoso no te hace ser un ser humano respetable, por lo que es importante que se vigilen con lupa este tipo de conductas y más cuando se aportan testimonios como el que ha dado recientemente una 'influencer' en TikTok. La 'influencer' en cuestión es Tatiana Kisiel. Según comenta ella en su vídeo, la joven asistió a una fiesta de futbolistas en Barcelona y parece que esta no fue la mejor de las experiencias.

“Salí de allí llorando y obviamente no volvería a una fiesta de futbolistas”, aseguraba Tatiana en su publicación de TikTok, que ya es viral, evidentemente. “Los tíos eran unos arrogantes y unos estúpidos, como el 90% de los futbolistas (...). Cuando llegamos allí lo primero que te hacen es dejar tu teléfono móvil en la recepción (...), algo que yo no hice porque no me pensaba quedar en un sitio cerrado, sin ventanas, incomunicada... No me fiaba un pelo”. De hecho, la joven confiesa que escapó de esa medida dando tan solo la funda de su móvil junto a los teléfonos de sus amigas, lo que provocó que el personal de seguridad no se diera ni cuenta de jugarreta.

La 'influencer' deja claro que, como decíamos, la fiesta tuvo lugar en un hotel de Barcelona y acudió a ella animada por unas amigas. Según ella, habría alrededor de cincuenta mujeres en el local esperando a los jugadores de un reconocido equipo que prefiere no decir: “Allí estábamos todas esperando a que vinieran los futbolistas, que ojalá no hubieran venido porque la fiesta estaba mejor sin ellos”.

Además, la joven relata un suceso de lo más incomodo y preocupante, como podéis ver en su propio vídeo: “De camino al baño me encuentro a uno de los futbolistas chillando a una de las chicas y me puse a grabarlo, se dio cuenta y empezó a perseguirme”. A eso, añadía lo siguiente: “Me encerré en el baño y él aporreaba la puerta hasta que consiguió que yo saliera y borrara el vídeo”.