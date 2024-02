Un influencer gastronómico es criticado por su opinión sobre el restaurante Arzak: "Me fui..."

El influencer Pablo Cabezali, más conocido por su canal 'Cenando con Pablo', ha sido criticado después de hacer una dura reseña sobre el restaurante Arzak de San Sebastián, de tres estrellas Michelín. La publicación ha acumulado numerosas respuestas en los comentarios, desaprobando su valoración.

"Sin Juan Mari... no existirían muchos de esos Estrella Michelin a los que usted va. Haga el favor de borrarlo", expresaba uno de los usuarios. "¿Qué conocimiento tiene este señor sobre gastronomía y servicio en sala para opinar sobre restaurantes que ya han valorado expertos?", asegura otra usuaria en la misma línea.

Pablo Cabezali aseguraba sentirse "decepcionado" al acudir al restaurante de Guipúzcoa. "La comida no emocionó. Me fui con hambre. A este tipo de concepto, no vas a salir doblado, pero tampoco a quedarte como has entrado", contestaba sin pelos en la lengua.

Además, el influencer gastronómico destacó que pagó 280 euros por acudir al restaurante y que en esta ocasión, no le ha compensado. En su valoración, "el sitio no es nada del otro mundo y el servicio tuvo bastantes fallos. Nos venían dos camareras y nos hablaban a la vez", argumentaba.