El inesperado homenaje de Carlos III a Tina Turner

El 17 de mayo falleció la icónica artista a los 83 años en su vivienda de Küsnacht, en Suiza El monarca británico permitió un tributo a la memoria de la cantante en el Palacio de Buckingham

Como bien sabéis a estas alturas, Tina Turner falleció el pasado 17 de mayo a los 83 años en su vivienda de Küsnacht, en Suiza, después de luchar contra una larga enfermedad. Evidentemente, tras la triste noticia, los homenajes a la artista no han dejado de sucederse y uno de ellos ha sido el del Rey Carlos III de Reino Unido.

Concretamente, el monarca británico ha permitido que se organice un tributo a la memoria de la cantante en el Palacio de Buckingham. De hecho, fue el pasado viernes cuando Carlos III sorprendió a todos los fans de Tina Turner al dar su consentimiento para que se le hiciera el tributo adecuado a la Reina del Rock 'n' Roll en la explanada de una de sus residencias londinenses, el palacio de Buckingham. El mencionado tributo a la artista legendaria se llevó a cabo durante el cambio de guardia.

El homenaje duró solo unos minutos, pero fue muy emotivo debido a que sonó The Best, una de las canciones más icónicas dentro del repertorio de la artista. El icónico tema fue interpretado por la Banda de los Guardias de Welsh y el Primer Batallón Welsh Guards Corps of Drums, una de las bandas de metales dentro de la música del ejército británico. Asimismo, este homenaje pudo ser disfrutado por una gran cantidad de turistas y seguidores, gracias a haberse realizado durante el cambio de guardia.

