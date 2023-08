Este es el increíble sueldo de Jordi Gonzalez por presentar 'Lazos de sangre'

Jordi vuelve a La 1, la casa como empezó como presentador

Jordi González empezó su aventura televisiva como presentador del programa '3x4' en La 1 de Televisión Española, donde rápidamente saltó a la fama y se convirtió en uno de los presentadores de moda del momento. Recientemente hemos podido verlo al cargo de 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes' en Mediaset, y tras estar alejado un par de años de las cámaras, el presentador ha vuelto a la casa en la que lo vimos por primera vez para presentar 'Lazos de sangre'.

Tras un par de años de parón, el presentador se planeó un año sabático (al final fueron dos) para descansar y decidir si quería continuar trabajando o si había llegado el momento de abandonar los focos definitivamente, y como podemos ver, decidió volver a ponerse delante de las cámaras.

El portal Tvienes ha desvelado supuestamente lo que gana Jordi González a sus 60 años com presentador de 'Lazos de sangre', uno de los programas estrella del momento de La 1 con el perdón del 'Gran Prix del Verano'. Según este portal, el presentador se embolsa una cantidad de 15.000 euros por programa emitido, que multiplicado por los seis que tiene firmados, serían un total de 90.000 euros.

“Es un programa que tiene prestigio, que está muy bien hecho y no les costó mucho convencerme. Es un formato además que se aparta bastante de lo que he hecho en mi última etapa profesional. Me hizo ilusión" confesó Jordi González tras presentar la nueva temporada. En el primer episodio pudimos ver a Tamara Falcó, y el pasado martes 8 de agosto fue el especial de Pepa Flores, la estrella de la canción también conocida como Marisol.

A pesar de tomarse dos años sabáticos, Jordi González no ha estado parado y ha seguido trabajando mientras vivía a caballo entre Madrid y Miami.