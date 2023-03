La increíble historia de superación de un comensal de 'First Dates': superó un cáncer y perdió 105 kilos

"Parece que todo lo que dice es porque está leyendo un guion. No me ha parecido espontáneo" Le confesó que su vida estaba llena de "sucesos"

Cada noche el programa de "Firs Dates" es testigo de todo tipo de historias que explican sus invitados mientras acuden al restaurante en busca del amor. Pero, en esta ocasión el comensal dejó a su cita boquiabierta al conocer algunos detalles de su vida.

Manel tiene 38 años y llega desde Barcelona. Se presenta como una persona reflexiva y pluriempleada, es nutricionista y chófer profesional. Hablando con Elsa Anka, le confiesa que su vida estaba "llena de sucesos". Una de sus primeras confesiones fue que había sido padre con tan solo 19 años, pero sin embargo no era el único suceso al que Manel se había enfrentado a lo largo de su vida.

Su intención era acudir a "First dates" para encontrar el amor tras una mala racha. Buscaba conocer una mujer que sea ella misma, "que no este llena de estereotipos, que sea auténtica", tal y como confesó a cámara. Su cita parecía encajar perfectamente, Sara es una entrenadora de 36 años que ha superado el bullying que sufrió de pequeña a base de ejercicio.

La primera impresión fue buena, sus profesiones se complementaban y parecía fluir todo bastante bien. Manel ya imaginaba una segunda cita, pero Sara quería saber más de él, aunque no se imaginaba la historia que venía a continuación. Ambos aseguraron ser muy estrictos con la comida, con lo que Manel ya confesó que "Hice un cambio hace tiempo. Me metí de lleno en el deporte porque dije si supero esta enfermedad y supero todo esto...".

En ese momento, llamó la atención de Sara que quería saber a qué se estaba refiriendo. "Pasé por un tumor y un cáncer. Fue cuando me dijeron que era hora de que me dedicara a cuidarme y a mi salud", relató. Con solo 20 años, a Manel le dijeron que le quedaban entre seis meses y un año de vida. Había sufrido un ictus y un infarto, y los doctores no sabían muy bien cómo hacer frente a ese tumor.

"Me tuvieron que intervenir de urgencia", recordó. "Cuando tienes que estar de médico en médico y corre peligro tu vida, haces un cambio de chip". Entonces ya era papá de un bebé de solo unos meses, el cual se convirtió en su principal motivación para salir adelante. A todo esto, hay que sumarle una importante bajada de peso. "Perdí 105 kilos a base de constancia y trabajo. Considero que ningún ser humano cambia y hace nada al respecto hasta que la mente no se ve en un precipicio", reconoció.

Por suerte, Manel se recuperó y pudo conocer a Sara, con quien compartía bastantes cosas: el deporte, la nutrición, salir a bailar y desconectar en la naturaleza. La cita iba terminando y llegó la discusión por ver quien pagaba la cuenta, ya que Manel quería invitarle para dejar abierta una segunda cita pendiente.

Aún así, aunque Manel parecía súper convencido y dio un sí, se topo con el no de Sara, ya que según ella "parece que todo lo que dice es porque está leyendo un guion. No me ha parecido espontáneo", algo que hizo que se sintiera aburrida y que remató confesando, "creo que no hemos tenido esa química. Yo estoy buscando una relación y quiero a un tío que tenga más sangre, que sea un poco más divertido". Así que esta vez les tocará seguir buscando el amor en otro lado.