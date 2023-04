El increíble cambio físico de Dakota de 'Hermano Mayor': así está en la actualidad

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha dejado llevar por el mundo de la cirugía estética Dakota Tárrega participó en Hermano Mayor en 2014

Dakota Tárraga se ha convertido en uno de los personajes más recordados de 'Hermano Mayor'. La de Alicante pasó a la historia durante su conflictiva adolescencia por una de sus frases en el programa: "De la cárcel se sale, pero del cementerio no". Años más tarde reaparecía en 'Supervivientes 2019' y su imagen ha cambiado mucho desde que la conocimos.

Tras su polémico paso por 'Hermano Mayor' en 2014 como una joven violenta que sometía a sus padres, Dakota aseguró que su comportamiento había cambiado y que ya no era una persona conflictiva. La autora del 'me pica la nariz y eso signfica movida' empezó a hacer vídeos en las redes que la convirtieron en viral y le hicieron ganarse una plaza en la edición de 'Supervivientes 2019'.

En el programa, la joven se dejaba conocer mucho más, que en su primera aparición en televisiva. Desde que terminó el formato Dakota ha experimentado un tremendo cambio físico, después de dejarse seducir por la medicina estética.

Varias operaciones y retoques estéticos han dado lugar a esta nueva Dakota, que presume orgullosa su antes y después.

Después de su aparición en 'Supervivientes' Dakota se sometió a un aumento de pecho que hacía tiempo que deseaba: "He cumplido un sueño que quería desde hace mucho tiempo y estoy encantada. Ahora tengo una 'pechonalidad' que flipas", celebraba la influencer, que no dudaba en mostrar el espectacular resultado de esta intervención con su comunidad de seguidores de las redes sociales".

Tras su operación, Dakota no tardó en volver a las manos de la cirugía estética para someterse a varios retoques en su cara: un aumento de labios con inyecciones de ácido hialurónico, además de micropigmentación, microblanding de cejas y una remodelación de mentón.

Unos retoques, a los que les añadió una lipoescultura con la que ha remodelado su figura: "Quiero agradecer a la clínica por el cambio tan brutal que me han realizado en mi cuerpo", expresaba la exconcursante de 'Supervivientes'.

Tal es su felicidad, que Dakota Tárraga ha decidido cambiar de hábitos y empezar a trabajar su musculatura en el gimnasio. Una nueva estética para la ex de 'Hermano Mayor'.