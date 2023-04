El increíble cambio físico de Alex de 'Modern family': así de irreconocible está en la actualidad

Una imagen que ha dejado sin palabras a sus fans Ariel Winter interpretó el papel de 'Alex' en 'Modern Family' durante 11 temporadas

Ariel Winter ha dado vida a 'Alex' en la serie de 'Modern Family', la hija mediana de la familia Dunphy, una joven muy inteligente con perfil nerd que vivía para estudiar y no era superficial, todo lo contrario a su hermana mayor Hiley. Durante 11 temporadas, Ariel Winter se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos de Estados Unidos.

Durante el rodaje de una de las sitcoms más famosas de América, Winter creció mucho como persona, tuvo algunos momentos más complicados durante su adolescencia, aunque nada especialmente llamativo en comparación con otros personajes. Su imagen como estudiosa y responsable siempre le había acompañado, también fuera de la pantalla, ahora quizás queriendo escapar un poco de la imagen de su personaje ha protagonizado un cambio radical.

Así es 'Alex' en la actualidad

La actriz de 25 años ha decidido teñirse el pelo de color rubio platino, un cambio de imagen que ha llamado muchísimo la atención. Sin gafas, ni pelo moreno, acompañada de una nueva estética con un estilo mucho más ceñido y rompedor a lo que nos tenía acostumbrados en 'Modern Family'. Así es el nuevo estilo de la que fue 'Alex Dunphy'.

Las redes han estallado, no porque no les gustase a sus fans, si no porque no tiene nada que ver con la imagen de chica introvertida y estudiosa que los espectadores habían construido sobre su personaje.

Aunque este es su color de pelo actual, no es la primera vez que Winter hace un cambio de look, durante años también pasó por tonalidades pelirrojas.

Una nueva estética mucho más adulta que deja ver la verdadera esencia de Ariel Winter, quitándose la máscara de 'Alex'. Todo ello mientras, continúa centrada en su carrera, además de sus acciones como influencer la intérprete sigue muy ligada al mundo del cine.

Entre sus trabajos más recientes encontramos 'El Grinch', dándole voz al personaje de Cindy Lou, y su papel en 'The Last Movie Star'. En televisión también le ha puesto su voz como actriz de doblaje a Sofía en 'Elena de Ávalor', mientras que en el mundo de los videojuegos ha aparecido como Abigail en 'The Quarry'.