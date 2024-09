El impresionante cambio físico de Dave Bautista que ha dejado a sus fans boquiabiertos

Dave Bautista se ha convertido en uno de los actores más reconocibles de Hollywood durante los últimos años. Y es que, tras una extensa carrera en la WWE como peleador, decidió dar el salto a la gran pantalla, de manera similar a John Cena o Dwayne Johnson. Sin embargo, recientemente ha sido noticia debido a una enorme transformación física que ha experimentado.

Bautista, que siempre ha tenido un físico muy musculoso, con brazos grandes y un pecho enorme, ha bajado de peso de una manera drástica. Y es que, una reciente fotografía del actor durante un evento, ha dejado a todos sus fans en shock debido a la transformación del actor y peleador, que se habría quedado en los huesos.

Este cambio drástico tiene que ver con su nueva película, titulada ‘The Last Showgirl’, ya que las fotografías fueron tomadas durante la presentación del proyecto. El ex-luchador, que llegó a pesar más de 120 kilos, apareció en la gala muchísimo más delgado, con menos masa muscular. Al parecer, este nuevo aspecto más delgado tendría que ver con su papel en la cinta.

"El músculo pesa más que la grasa y he perdido mucho músculo, pero ahora me siento mejor, más cómodo. Estaba teniendo problemas con algunas escenas que ya no podía realizar por el exceso de kilos, pero ahora que me los he quitado de encima estoy mejor. Eso sí, prefiero perder músculo de la barriga que de los pectorales'', declaró el actor, queriendo dejar claro que se encuentra bien de salud y que el cambio ha sido controlado por completo.