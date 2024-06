Cambios en las carreteras de España: esta semana, nuevas matrículas

No es ningún secreto decir que la Dirección General de Tráfico (DGT) es el organismo responsable de emitir las matrículas de coches y otros vehículos en nuestro país. En España es imposible elegir la combinación de letras y número de las matrículas de nuestros turismos por mucho que existan países en los que sí es posible, por lo que adiós a la imaginación y bienvenido al orden.

Sin embargo, esta semana empezaremos a vislumbrar nuevas matrículas por las carreteras de España. Por esta razón, si hace dos semanas los coches de nueva matriculación salían con la combianción 'MRX', a partir de esta semana la nomenclatura es 'MSF' según reza el último registro de placas de matrículas publicado por 'Diesel o Gasolina', página especializada en carburantes, y por qué no, también en matriculación.

Si se mantiene el ritmo de matriculaciones en España, entonces a principios de julio empezarían a llegar a las carreteras de España las matrículas MSN y MSP, cada vez más cerca de cambiar a la combinación NXX. ¿Lo conseguiremos antes de que termine 2024?

Antes hemos comentado que no es posible personalizar las matrículas, aunque no es del todo cierto. La DGT admite pequeñas modificaciones siempre que se respeten sus principios normativos. Cambios al gusto del propietario del vehículo que no suponen grandes diferencias.