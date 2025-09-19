El importante aviso del Tribunal Superior sobre la jubilación: podrían multarte con hasta 27.000 euros de sanción

Además de servir como organismo gestor de las pensiones en nuestro país, la Seguridad Social también se utiliza como filtro detector ante cualquier posible ilegalidad relacionada con la jubilación.

Y, precisamente, acaba de tener lugar uno de esos casos relacionados con la jubilación que serán recordados durante años por las circunstancias en las que se ha producido.

Estamos hablando, concretamente, de una persona jubilada que acaba de ser sancionada con hasta 26.096,51 euros a causa de una infracción relacionada con su estado civil.

La cosa es que el Tribunal de Justicia de La Rioja se puso de parte de la Seguridad Social al castigar a un jubilado que había ido en contra de la ley 213 de la entidad.

En este, se especifica que "el disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del pensionista". En este sentido, el acusado había estado trabajando y percibiendo dinero mientras gozaba de una pensión por incapacidad desde el año 2012.

De esta manera, el Tribunal Superior no solo ha hecho que se suspenda su derecho a la pensión de forma inmediata, sino que obligará al acusado a devolver todos los cobros indebidos durante dicho periodo.

El problema de esto reside en que el jubilado tomó la decisión de trabajar en un empleo que no era compatible con su incapacidad, por lo que su actividad no estaba contemplada en las excepciones que establece la Seguridad Social.

De esta manera, el caso sirve como advertencia sobre qué no se debe hacer si se percibe una pensión por jubilación o incapacidad y, sobre todo, la importancia de mantenerse informado sobre qué prácticas deberíamos evitar con tal de esquivar posibles sanciones.