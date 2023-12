La impactante declaración de este soltero deja a cuadros a su cita en 'First Dates': "Llevo sin pareja una semana"

'First Dates' es uno de los programas de citas más populares de España Conducido por Carlos Sobera, en su última emisión ha recibido dos solteros que buscan el amor

'First Dates' es uno de los programas de citas más populares de España. Conducido por Carlos Sobera, en su última emisión ha recibido dos solteros que buscan el amor. Jorge no ha llegado con mucha confianza al espacio, pues "la mitad de las parejas que conocen se han separado por celos".

En la barra del restaurante de 'First Dates' esperaba a Cristina, su cita de hoy. "¿Tengo que decir que soy una leona en la cama? Sí, lo soy", empezaba diciendo en su presentación. Sin embargo, las sensaciones de ambos respecto el uno del otro no han sido muy buenas.

Sin demasiada afinidad, Jorge daba inicio a la conversación preguntándole a Cristina en que trabaja. "Soy sommelier", una dedicación al vino que no ha servido de mucho para que la cosa avanzara. "Tiene rasgos que yo no asimilo", decía la pareja. Tampoco ha ayudado que Jorge le halagara una parte de su cuerpo: "Tienes los ojos azules", decía el soltero.

"Muy típico, todo el mundo me lo dice", respondía ella con cierta desilusión. Lo peor ha sucedido cuando ambos han comenzado hablar sobre los planes de futuro, y aunque Jorge no ha querido confesar qué ocurrió con su mujer, ha expresado que "yo no me caso ni muerto". Cristina se molestó con la pasividad de su cita: "Si a todo lo que le pregunto, no me cuenta nada y no me da explicaciones, yo no le voy a insistir".

Finalmente, Jorge ha intentado salir del paso con la peor disculpa de un soltero en 'First Dates', contándole que lleva una semana soltero. Cristina, aunque ha empezado creyéndolo, ha acabado explicando que "me da igual, yo lo que quiero es un hombre claro, puede ser que haya estado una semana, pero que no me engañe".