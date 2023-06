Así es la impactante campaña de la DGT para este verano

La Dirección General de Tráfico ha estrenado recientemente uno de los vídeos para su campaña de seguridad vial de este verano Un impactante anuncio que muestra las consecuencias de los siniestros causados por conductores que se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas

La Dirección General de Tráfico ha estrenado recientemente uno de los vídeos para su campaña de seguridad vial de este verano. Un impactante anuncio que muestra las consecuencias de los siniestros causados por conductores que se encuentra bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

"Esa mañana volvía borracha conduciendo. No había dormido, y no he vuelto a dormir bien en mi vida" comenzaba diciendo el vídeo. Una mujer le habla a un niño, que tiene la cara cubierta de sangre, lo que pasó el día que iba conduciendo borracha. Entonces, es cuando le llegan los sueños a la cabeza. "¿Y yo salgo?", pregunta el niño con la mirada fija. "Claro, siempre ahí. Atrapado entre la bici y la rueda del coche", responde la joven.

"Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida", esa es la frase que reza la campaña de la DGT para la seguridad vial este verano. En el anuncio, también se reproducen escenas en las que un motorista pierde a su hijo en un accidente mientras conducía borracho.

También, reproduce el caso de una mujer que causó un accidente mortal y todas las mañanas tiene un pastillero esperándola en el baño sin haber cumplido los treinta años. "Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar", se lamentaba.